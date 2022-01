Juventus, stasera la Coppa Italia. CorSport: "Occasione per Kaio Jorge"

Occasione ghiotta per Kaio Jorge che questa sera dovrebbe indossare la maglia da titolare nella sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. In casa Juventus tutti credono in lui. Ne ha esaltato le caratteristiche Maurizio Arrivabene e lo ha fatto più volte anche Max Allegri, nonostante il minutaggio che ha concesso in campo al giocatore è stato scarso. Questa sera l'attaccante affiancherà Morata e avrà dalla sua una grande vetrina per dimostrare a tutti quanto vale. Chissà che da oggi non possa iniziare un nuovo percorso, al netto dell'infortunio di Chiesa, dei dissidi con Dybala e dell'incerto rendimento di Kean. Quel che è sicuro è che mezza Serie A lo avrebbe voluto in questa sessione di mercato, ma la Juventus non ha voluto cederlo... Segno che nel giocatore, a Torino, ci credono davvero. Lo riporta il Corriere dello Sport.