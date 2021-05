Juventus, svolta in panchina. Tuttosport: "Sempre più vicino il ritorno di Allegri"

vedi letture

Tuttosport nell'edizione odierna fa il punto sulla situazione in casa Juventus. L'ipotesi di un ritorno di Allegri in bianconero sta prendendo campo e, addirittura, sembra che Agnelli abbia accelerato con l'annuncio che potrebbe arrivare già nelle prossime 48 ore. Separarsi da Pirlo non sarà indolore e non è ancora ufficiale al 100% perché rimangono dettagli da limare con il nuovo allenatore, ma adesso in pole position c'è l'ex di turno. Fino a ieri in corsa c'era anche Gattuso, ma è stato ufficializzato dalla Fiorentina e allora i dirigenti si sono mossi con decisione su Allegri per evitare anche la concorrenza di Real Madrid e Inter.