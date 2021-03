L'allarme del Corriere dello Sport: "Olimpico con il pubblico o perdiamo l'Europeo"

Il Corriere dello Sport lancia l'allarme "Olimpico con il pubblico o perdiamo l'Europeo". Filtra ottimismo ma una cosa deve essere chiara: o l'Olimpico apre le porte (ad un minimo di 12mila spettatori fino a un massimo di 30mila spettatori) per le 3 gare dell'Italia più il quarto di finale o altrimenti bisognerà guardare altrove. O sarà a porte aperte o non sarà. Entro il 7 aprile prossimo, le Federazioni delle 12 città ospitanti dovranno inviare una rassicurazione scritta sulla certezza di aprire i propri stadi secondo la quota minima richiesta del 20-25% della capienza. Il 19 aprile la ratifica delle sedi da parte dell'Esecutivo Uefa, il giorno dopo l'annuncio. Al momento, nessuna delle città candidate dovrebbe rinunciare, eventualmente dal 7 al 19 la Uefa avrebbe tempo per riprogrammare. Per la riapertura degli stadi, le modalità, in via di definizione, prevedono: vaccinazione completata, tampone effettuato 24-48 ore prima della gara, certificato di guarigione (sub iudice date le varianti).