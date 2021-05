L'apertura de L'Equipe dopo l'eliminazione del Real: "Il Chelsea sogna in grande"

"Il Chelsea sogna in grande" titola la sua prima pagina l'edizione odierna del quotidiano sportivo francese, L'Equipe. Con l'eliminazione drastica del Real, il club londinese ha ottenuto il suo posto in finale di Champions League. La seconda per Thiago Silva e Thomas Tuchel, ex capitano ed ex allenatore del PSG.