L'apertura de L'Equipe prima di PSG-Manchester City: "Soltanto per i vostri occhi"

"Soltanto per i vostri occhi". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe prima della semifinale di andata di Champions League al Parco dei Principi tra il PSG e il Manchester City. Dopo aver fatto cadere già Barcellona e Bayern Monaco, la squadra di Pochettino sfida l'armata di Pep Guardiola per un posto in finale. La potenza offensiva delle due squadre promette un grande spettacolo.