L'apertura de L'Equipe sul finale di campionato tra Lille e PSG in Ligue 1: "Un punto è tutto"

"Un punto è tutto". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe sulla situazione di classifica in Ligue 1. Il Lille adesso è avanti di una sola lunghezza dopo il pareggio per 0-0 con il Saint-Etienne. La squadra di Pochettino invece vince facile 4-0 in casa con il Reims ad un solo turno dalla fine del campionato.