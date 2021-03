L'apertura de La Gazzetta dello Sport dopo il 2-0 all'Irlanda del Nord: "Italia vai così"

"Italia vai così". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Qualificazioni Qatar 2022, a Parma l'Irlanda del Nord è battuta per 2-0: capolavoro di Berardi poi si sblocca Immobile. Gli azzurri imbattuti da 23 partite. Mancini soddisfatto: "Un primo tempo praticamente perfetto". E domenica c'è la Bulgaria. Anche Ibrahimovic decisivo nell'1-0 della Svezia alla Georgia: gran ritorno dopo 5 anni con assist e classe. In patria esultano.

Juventus - C'è spazio per i bianconeri nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "Kean o Kun da Ronaldo". Per Moise sarebbe un rientro, Aguero è in scadenza con il City. In cima alla lista per accontentare CR7 ci sono questi due talenti appartenenti però a due generazioni completamente diverse.

Inter - Anche i nerazzurri trovano spazio nel taglio basso della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Rigoroso Lukaku". Il calciatore belga non ha alcun rivale in Europa dal dischetto. Nessuno è riuscito a fare bene come lui ed a realizzarne ben 18 su 18 calciati. Mai un errore con la squadra guidata da Antonio Conte.

Milan - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio ai rossoneri con l'intervista a Franco Baresi, vicepresidente del club: "Tomori, che forza. Vogliamo resti". Frasi importanti anche in ottica riscatto del difensore centrale di proprietà del Chelsea per il quale ci vorrebbe una cospicua somma di ben 28 milioni di euro.

Lutto - "Storia di Daniel, talento spezzato che sognava la A". Questo il titolo nel taglio basso della prima pagina del quotidiano. A soli 19 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale e sarà impossibilitato a seguire quello che era il sogno della sua vita ovvero diventare un calciatore del massimo campionato italiano.