L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Italia grandi numeri"

"Italia grandi numeri". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Inarrestabili, gli Azzurri superano anche la Lituania per 2-0. Apre Sensi e chiude Immobile: raggiunto il record di Lippi. Tre vittorie per 2-0, 6 clean sheet di fila ed infine 25 partite senza sconfitte.

Marcello Lippi - Il quotidiano nella parte inferiore al titolo principale, nella prima pagina, dedica uno spazio all'ex ct con un'intervista: "Che bravo Mancio. Ora vinci l'Europeo". I complimenti arrivano direttamente da chi ha già vinto un Mondiale e sa come si raggiungono certi traguardi.

Milan - Nel taglio laterale della prima pagina c'è spazio per i rossoneri con il titolo seguente: "Gigio rispondi". Fra tre mesi scadrà il contratto del classe '99, il club ha fretta di chiudere il rinnovo, ma l'estremo difensore della Nazionale deve ancora decidersi.

Inter - C'è spazio anche per i nerazzurri nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Sorrisi per il gran finale". Dopo la sosta, arrivano buone notizie per Conte in vista dello sprint decisivo. Riecco alla base Lukaku, Perisic e Skriniar: tutti a segno con la loro Nazionale

Duvan Zapata - "Dai Atalanta prendiamo tutto". Queste le parole del colombiano che il giornale riporta nel taglio basso della prima pagina. L'attaccante poi prosegue: "Coppa Italia o Champions League? Non scelgo, voglio tutto". Il bomber conclude: "Vengo da Cali, ce l'abbiamo nel sangue"".