L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Italia, ti Mancio"

"Wembley, ti Mancio". E' con questo gioco di parole che La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina. Il chiaro riferimento è all'Italia e alla Final Four di Wembley che comincerà martedì contro la Spagna, per proseguire il sogno Europeo. Gli azzurri entusiasmano e pure dall'estero piovono applausi: tutto grazie a Mancini che ha indicato la strada.

C'è anche l'Inghilterra. L'Inghilterra batte l'Ucraina e vola in semifinale di Euro2020, dove sfiderà la Danimarca, vincente nel pomeriggio contro la Repubblica Ceca. Agli inglesi è dedicato uno dei titoli presenti in prima pagina su La Gazzetta dello Sport, in particolare all'uomo-copertina del momento, il bomber che finalmente si è sbloccato e ha realizzato doppietta: "Uragano Kane".

Mercato. Non solo nazionali, in prima pagina su La Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il mercato. A cominciare da quello del Milan, alla ricerca di un trequartista che rimpiazza Hakan Calhanoglu. "Un Isco per l'estate. E il Milan balla", titola la Rosea, rilanciando il nome del calciatore del Real Madrid.