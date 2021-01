L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Inter e Juventus: "Che fatica!"

"Che fatica!". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport su Inter e Juventus. Dagli ottavi di Coppa Italia alla sfida di domenica. I nerazzurri vincono a Firenze e i bianconeri con il Genoa, tutte e due ai supplementari. Vidal su rigore, pari di Kouame. Risolve tutto il solito Romelu che segna sempre. Un super Lukaku trascina l'Inter ai quarti con il Milan. Nella Juventus entra CR7, dà la sveglia e la Signora va avanti. Gol di Kulusevski e Morata, rimonta rossoblù con Czyborra e Melegoni. Decide il giovane Rafia.

Milan - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio ai rossoneri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Calha, è più sì". Rinnovo vicino per il centrocampista turco. In difesa arriverà Simakan oppure Tomori. Per l'attacco nel frattempo spunta pure il nome dell'ex Juventus Mandzukic.

Virginia Raggi - "Sindaca in campo". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio basso della prima pagina all'intervista riguardante il derby questa mattina. Queste le parole del primo cittadino di Roma anche sulla questione relativa allo stadio: "Giallorossi al Flaminio? Siamo aperti ad ogni soluzione".

Serie A - C'è spazio anche per l'aspetto economico del nostro campionato con il titolo seguente nel taglio basso della prima pagina del giornale: "Amazon dopo la Champions vuole i diritti tv della A". In progetto un'offerta per il triennio 2021-2024. La Lega ha fissato per il 26 gennaio la scadenza per presentare le proposte.