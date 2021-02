L'apertura de La Gazzetta dello Sport sui rossoneri: "Milan alle stelle"

"Milan alle stelle". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Ecco perché il Diavolo può tornare grande anche in Europa. Rispetto a un anno fa ha 18 punti in più (record nei campionati top). Ora nuovi investimenti e i rinnovi di contratto dei big, da Ibrahimovic fino ad arrivare a Donnarumma.

Napoli - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina per i partenopei con il titolo seguente: "Furia Ringhio". Lo sfogo del tecnico dopo il 2-0 sul Parma firmato da Elmas e Politano. Gattuso è un vulcano nel post partita e non le manda certo a dire: "Deluso da De Laurentiis. Qui prendo solo schiaffi".

Inter-Juventus - "Social, numeri, follia: è ancora nerazzurri contro bianconeri, ma come è cambiata". Questo il titolo che il giornale utilizza nel taglio laterale della prima pagina di stamani sulla semifinale di andata di Coppa Italia. Pirlo vuole la rivincita nei confronti di Conte dopo la brutta sconfitta rimediata in campionato con il punteggio di 2-0.

Serie A - Anche il nostro campionato trova spazio nel taglio alto della prima pagina con un piccolo riguardo così titolato: "Roma, vince Fonseca: tre gol e 3° posto. Lazio a Bergamo riscatto e sorpasso". I giallorossi si confermano imbattibili contro le medio-piccole, mentre i biancocelesti vendicano l'eliminazione maturata in settimana in Coppa Italia.

Torino - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio basso della prima pagina ai granata con il titolo seguente: "Rinforzi: preso Sanabria. Assalto finale a Mandragora". Alle 20:00 chiude il mercato e Cairo prova a regalare a Nicola il centrocampista dell'Udinese che ha già allenato a Crotone e con il quale ha un grande feeling.