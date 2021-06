L'apertura de La Gazzetta dello Sport sulla Nazionale: "Mancini, sei tutti noi"

vedi letture

"Mancini, sei tutti noi". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nel giorno in cui l'Italia chiuderà il suo girone nella sfida contro il Portogallo, alla ricerca del primo posto e la qualificazione. La Rosea scrive che, mentre le favorite soffrono, gli azzurri possono andare avanti con un percorso netto, a punteggio pieno. E aggiunge che per oggi è previsto anche un bel po' di turnover.

Il Girone F. Nel girone di ferro di Euro2020, la cui seconda giornata s'è disputata ieri, non sono mancate le sorprese. A cominciare dal netto successo della Germania sul Portogallo, a cui La Gazzetta dello Sport dedica oggi un titolo in prima pagina: "La Germania ribalta Ronaldo. Panzer Gosens sul Portogallo". Spazio poi anche allo stop della Francia, solo 1-1 con l'Ungheria: "Bolgia Ungheria, Francia stop".

L'Inter chiama Eriksen. Dopo il malore di una settimana fa, Christian Eriksen è stato operato e adesso è in ripresa. Guarda la sua Danimarca da Copenaghen in questi giorni, ma presto tornerà a Milano secondo La Gazzetta dello Sport. "L'Inter chiama Eriksen al raduno", titola la Rosea in prima pagina, specificando che il centrocampista danese potrebbe salutare i compagni.