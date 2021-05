L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Thriller Champions"

"Thriller Champions". E' questo il titolo con cui La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina odierna. Milan, Napoli, Juventus: tre per due posti e 50 milioni di euro in ballo, ossia quanto si incasserebbe garantendosi la partecipazione all'Europa dei grandi. Alle 20:45 tutte le sfide decisive.

Festa Inter. Intanto alle 15 l'Inter affronterà l'Udinese nell'ultima giornata di campionato, prima della consegna del trofeo. "Storica Inter", titola La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i nerazzurri arrivino a tremila gare in A proprio oggi. Da domani, invece, sarà tempo di pensare al futuro, a cominciare da quello di Antonio Conte.

Corsa alla Conference. Non solo la Champions League, c'è un altro verdetto che è atteso per quest'ultima giornata di campionato: chi andrà in Conference League tra Roma e Sassuolo? La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica un titolo in prima pagina anche a questo tema: "Roma e Sassuolo, sfida a distanza per un posto in Conference".