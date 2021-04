L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte agita l'Inter"

vedi letture

Nella giornata di ieri Antonio Conte in conferenza stampa non ha voluto parlare di futuro e ha rifilato, come si legge sul Corriere dello Sport, una stoccata a Steven Zhang. "Conte agita l'Inter", titola in apertura il quotidiano, che propone anche un fondo di Roberto Perrone dal titolo "Antonio, pentola a pressione".

Caos Superlega. In taglio alto sul Corriere dello Sport si torna a parlare di Supelega e il braccio di ferro tra la UEFA e Florentino Perez che sarebbe ancora in atto. "Superlega 'Non finisce qui'", il titolo del quotidiano che riporta le parole pronunciate ieri dal presidente del Real Madrid, che vede il progetto ancora esistente, e quelle di Ceferin che dicono tutt'altro. Da Nyon - si legge - si studia la controffensiva.

Acchiappa Champions. "Acchiappa Champions". E' questo il titolo che La Gazzetta dello Sport propone di spalla in merito alla corsa che vede coinvolte Milan, Juventus, Atalanta e Napoli. Quattro squadre in tre punti per tre posti disponibili, alle spalle dell'Inter. "Occhio Milan, rischi! Atalanta e Napoli su. Juve vietato sbagliare", si legge ancora sulla Rosea.