L'apertura del Corriere dello Sport: "Conte torna inglese". Vicino l'accordo col Tottenham

"Conte torna inglese" è il titolo d'apertura scelto quest'oggi dal Corriere dello Sport. Dopo lo Scudetto, il tecnico si prepara a una nuova esperienza in Premier: a Londra dovrebbe ritrovare Paratici, l'accordo - si legge - è a un passo. Si ricostruisce così la coppia dei primi tre titoli del ciclo Juve, e si profila anche la sfida con Mourinho in Europa.

Nazionale - "C'è un'Italia in vendita", titola invece in taglio alto il quotidiano. I gioielli del c.t. Mancini sul mercato: da Donnarumma a Locatelli - si legge -, i pezzi pregiati e cedibili di una rosa che vale 750 milioni.

Lazio - Di spalla c'è spazio per il futuro della panchina biancoceleste: "Lotito-Sarri, l'incontro decisivo", si legge. Stasera è in programma in vertice per la svolta in casa Lazio, che continua a trattare con Sarri per il dopo-Inzaghi.

Valzer panchine - "Italiano resta allo Spezia e rilancia", titola poco più in basso il quotidiano. Trovato l'accordo fino al 2023 per la permanenza del tecnico in Liguria. Il favorito per la panchina del Sassuolo, ora, è Marco Giampaolo.