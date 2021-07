L'apertura del Corriere dello Sport: "E' nostra!"

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "E' nostra!". Azzurri da impazzire a Wembley: siamo Campioni d'Europa. Inghilterra ko ai rigori e Italia in strada a festeggiare, 53 anni dopo l'ultimo ed unico Europeo vinto. Decisivo Donnarumma, che neutralizza due calci di rigore. In lacrime Mancini: "Meravigliosi". E allora si che il calcio è tornato a casa. A casa nostra però.