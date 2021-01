L'apertura del Corriere dello Sport: "E' un Milan da festival"

"E' un Milan da festival", titola stamane in apertura di prima pagina il Corriere dello Sport. Ibra prepara Sanremo ma la musica dei rossoneri non cambia: la squadra di Pioli, in dieci dalla mezz'ora, passa a Benevento per due reti a zero, con i gol di Kessie e Leao. I rossoneri si riprendono così subito la testa della classifica, dopo che l'Inter, vincendo per 6 a 2 a San Siro contro il Crotone, si era portata momentaneamente davanti.

Ronaldo, una doppietta per avvisare i rossoneri - Mercoledì sarà già tempo di tornare in campo di nuovo, e lo si farà con il big match tra Milan e Juventus. I rossoneri, al comando della classifica, ospiteranno i bianconeri, forse già all'ultima chance per riaprire il campionato. La Juventus arriverà alla sfida dopo il netto 4 a 1 rifilato all'Udinese, nel quale Cristaino Ronaldo è stato protagonista, trovando due reti ed un assist per Chiesa.