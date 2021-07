L'apertura del Corriere dello Sport: "Juve, 400 milioni"

vedi letture

"Juve, 400 milioni" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio alle mosse bianconere, con Andrea Agnelli che quest'oggi in conferenza stampa presenterà il nuovo assetto societario. Ok al maxi-aumento di capitale da 400 milioni. Il CdA bianconero ha stimato in 320 milioni l'impatto negativo per il Covid. E inizia l'era Arrivabene.

Europei - "E dopo l'inglese Rosetti ci dà lo sloveno": sarà Vincic, connazionale del presidente della UEFA Ceferin, a dirigere il match di domani tra Italia e Belgio. De Bruyne e Hazard ancora fermi: quarti a rischio. Intanto impazza il mercato: "Mezza Europa vuole i gioielli del Mancio".

Napoli - "Da Insigne a Spalletti: è un DeLa scatenato": torna a parlare il presidente del Napoli in una conferenza stampa fiume. "Vedrò Lorenzo dopo l'Europeo. Ho due esigenze: far quadrare i conti e tornare in Champions League. Nessuno è incedibile".