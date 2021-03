L'apertura del Corriere dello Sport: "Morata sveglia la Juve"

"Morata sveglia la Juve" è il titolo d'apertura odierno del Corriere dello Sport. Spazio centrale dedicato alla vittoria della Juventus nell'anticipo contro lo Spezia. Successo per 3-0 dei bianconeri di Pirlo, non senza fatica. Morata a segno non appena entrato, poi Chiesa e Cristiano Ronaldo rilanciano la Vecchia Signora.

Rinvio Lazio-Torino - "Si sono incartati" scrive nel taglio alto il quotidiano romano. Si parla del rinvio di Lazio-Torino: stop dell'ASL, il Toro a casa e la Lazio in attesa per 45 minuti, niente partita. La Lega voleva giocare, Gravina per il rinvio: deciderà il Giudice Sportivo. Potrebbe pesare la sentenza Coni su Juve-Napoli e non esserci il 3-0 a tavolino.

Futuro nerazzurro - "Inter, avanza il fondo Pif": anche i sauditi in campo per l'acquisizione delle quote Suning. E' sfida al fondo Bc Partners. Ibra torna a parlare di Lukaku: "Lui al Festival? E' il benvenuto".

Serie A - "Commisso tuona. Fonseca: 'La Roma non è depressa'". Stasera, tra le altre, sfida tra la Fiorentina e la Roma al Franchi e Milan-Udinese. Alle 18.30 Sassuolo-Napoli.