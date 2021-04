L'apertura del Corriere dello Sport: "Roma gioca per l'Italia". Stasera in campo con l'Ajax

"Roma gioca per l'Italia", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. Giallorossi in campo questa sera all'Olimpico contro l'Ajax: in palio c'è la semifinale di Europa League. Si parte dal due a uno di Amsterdam, per Fonseca è "la partita più importante della stagione". Chi supera il turno quasi certamente troverà lo United.

Locatelli - "Sogno una grande in Europa": con questo titolo in taglio centrale il quotidiano introduce l'intervista esclusiva a Manuel Locatelli. Il giovane azzurro si lancia verso il futuro: "Mi sento già pronto anche per un club straniero. E vorrei giocare le coppe", si legge.

Higuain - Di fianco c'è spazio anche per il "nuovo" Pipita: "La nuova vita di Higuain: 'Sono libero'". L'attaccante argentino è passato la scorsa estate all'Inter Miami, un trasferimento che gli ha consentito di allontanarsi da critiche e pressioni.