L'apertura del Corriere dello Sport: "Ronaldo, prove di PSG"

vedi letture

"Ronaldo, prove di PSG". È dedicata al mercato l'apertura odierna del Corriere dello Sport: stasera Portogallo-Francia, una "partita doppia" per CR7, che potrebbe sostituire Mbappé a Parigi. Ancora incerto il futuro di Cristiano, il fuoriclasse dei Bleus è invece l'unico obiettivo di Ancelotti al Real Madrid. L'Inter intanto ufficializza Calhanoglu, mentre la Juve insiste con il Sassuolo per Locatelli.

Euro 2020 - "Modric e Perisic, Croazia agli ottavi con l'Inghilterra", titola invece il quotidiano in taglio centrale. Passano le due grandi favorite del gruppo D: ai Three Lions basta Sterling, tris della Croazia alla Scozia con Perisic e Modric in grande spolvero.

Wembley - Spazio di spalla alla polemica per la scelta delle sedi delle gare conclusive del torneo: "Wembley apre ma è guerra per le finali", si legge. L'UEFA insiste su Londra, dove dilagano i contagi. E il presidente federale Gravina teme ritorsioni per la posizione di Draghi.