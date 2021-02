L'apertura del Corriere dello Sport su Inter-Juve: "L'ipoteca di Cristiano"

"L'ipoteca di Cristiano" scrive il Corriere dello Sport in apertura sulla vittoria della Juventus in casa dell'Inter nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Un tempo a testa a San Siro ma la doppietta di Cristiano Ronaldo avvicina la Juve alla finale. Lautaro porta in vantaggio i nerazzurri, poi si scatena CR7 che segna prima su rigore e poi approfittando di un pasticcio Bastoni-Handanovic. Il portoghese poi non gradisce il cambio ma Pirlo lo placa. E Conte non ci sta: "Abbiamo regalato i due gol".

Il caso Roma - "Dzeko c'è ma multa e divorzio a giugno": il centravanti giallorosso è tornato a lavorare in gruppo dopo un colloquio con Tiago Pinto e il tecnico Fonseca. Fiducia a tempo per il bosniaco.

Il caso Napoli - "ADL, tweet al veleno: 'dimentica' Gattuso". Torna a parlare il presidente azzurro e lo fa attraverso i social. De Laurentiis difende Giuntoli e ignora Gattuso. Stasera Napoli in campo contro l'Atalanta: fuori Petagna, Politano titolare.