L'apertura del Corriere dello Sport su Porto-Juve: "Chiesa la tiene viva"

"Chiesa la tiene viva" è il titolo d'apertura scelto quest'oggi dal Corriere dello Sport. Un gol dell'ex viola dà la scossa ad una brutta Juve, sconfitta al Porto per due a uno. Le due reti arrivano dopo appena un minuto e in avvio di ripresa: la qualificazione è in salita, si deciderà tutto all'Allianz il prossimo nove marzo. In taglio centrale il focus si sposta su Cristiano Ronaldo: "La serata nera di Ronaldo, rabbia per un rigore negato", si legge.

Europa League - "Pioli rilancia il Milan d'Europa", titola invece in quotidiano in taglio basso. Rossoneri in campo a Belgrado questa sera: parte la caccia al riscatto prima del derby. Il tecnico rossonero lancia Mandzukic: "È pronto per la Stella Rossa". Napoli a Granada in piena emergenza, per la Roma c'è invece l'insidia Braga: chance per Dzeko, che partirà titolare.