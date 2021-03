L'apertura del Corriere dello Sport su Roma-Napoli: "Eurospareggio per la Champions"

"Eurospareggio per la Champions". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che apre con Roma-Napoli, big match in programma stasera all'Olimpico. Due squadre appaiate in classifica a quota 50 punti, al quinto posto, in piena bagarra per il quarto posto ovviamente. E per il quotidiano i volti-copertina sono i due Lorenzo: Pellegrini da un lato, Insigne dall'altro.

Intervista a Capello. "Dico Inter ha già vinto tutto". E' così che si esprime Fabio Capello ai microfoni del Corriere dello Sport in un'intervista esclusiva riportata - in parte - anche in prima pagina. L'ex allenatore di Juventus e Real Madrid, tra le altre, analizza la corsa-scudetto: "Antonio (Conte, ndr) bravo a cambiare in corsa. Decisiva la sconfitta del Milan a La Spezia. I club italiani poveri di qualità e semplicità. Non rinneghiamo la storia, anche Guardiola si è messo a difendere".

C'è Juve-Benevento. La Juventus è chiamata a battere il Benevento oggi per coltivare ancora qualche chance di strappare all'Inter il primato e lo scudetto a fine campionato. E la vigilia di Juventus-Benevento, come scrive il Corriere dello Sport si tinge di polemica: "L'avvelenata di Pirlo: Conte fortunato", titola il quotidiano facendo riferimento a queste parole pronunciate dal tecnico bianconero in conferenza stampa: "Noi in campo senza molti malati, loro fermati dalla Asl".