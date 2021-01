L'apertura del Corriere dello Sport sul caos Roma: "Fonseca caccia Dzeko"

"Fonseca caccia Dzeko" scrive in apertura quest'oggi il Corriere dello Sport sul caos Roma. Clima pesantissimo a Trigoria dopo il ko nel derby e l'eliminazione dalla Coppa Italia con lo Spezia, con il pastrocchio sostituzioni: escluso Dzeko dopo una lite con il tecnico. La squadra difende il capitano. Fonseca: "Il club mi sostiene". Ma oggi si gioca il futuro, sempre con lo Spezia: decisivo il match alle 15. Prende forza l'ipotesi Allegri. E nel frattempo torna El Shaarawy: oggi le visite.

Caso Hakimi - "Pagate Hakimi o ridatecelo": alle 18 il testa a testa Scudetto a distanza tra Milan e Inter ma deflagra il caso Hakimi. Marotta ha l'accordo scritto ma ora Madrid vuole garanzie. Inter in campo a Udine mentre il Milan difende il primato contro l'Atalanta a San Siro e abbraccia il nuovo acquisto Tomori.

Le altre - Ieri in campo Benevento e Torino, match terminato sul 2-2. "Si sveglia Zaza, Pippo rimontato". Si rivede il cuore Toro: sotto di due gol i granata, trascinati da una doppietta di Zaza conquistano il primo punto dell'era Nicola. Oggi in campo anche la Fiorentina con il Crotone nel posticipo: "Prandelli deve solo vincere".

Il ritorno - "Osimhen la sorpresa del Napoli": l'attaccante è guarito ufficialmente dal Covid. Tampone ok: forse già in panchina domani contro l'Hellas Verona, altrimenti potrebbe tornare in settimana in Coppa Italia.

Mercato Lazio - Biancocelesti alla ricerca di un difensore centrale dopo il ko di Luiz Felipe, costretto allo stop per circa 2 mesi. "Scatto Lazio, c'è Todibo per la difesa": nel Benfica non gioca, il francese insidia il greco Papastathopoulos.