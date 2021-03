L'apertura del Corriere dello Sport sull'eliminazione della Juve: "Tradita da Ronaldo"

"Tradita da Ronaldo" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Juve di nuovo eliminata agli ottavi (è il secondo anno consecutivo), non basta la vittoria per 3-2 sul Porto, arrivata nei tempi supplementari. Due gol di Federico Chiesa dopo il gol dei portoghesi, in 10 per un'ora, siglato da Oliveira su rigore. Poi al 115' decisivo l'errore di Szczesny. "Pirlo l'incompiuto, la notte più amara": prima grande delusione per il tecnico.

Casa Inter - "Formula Conte con le grandi": il segreto della capolista, nerazzurri primi anche negli scontri diretti. Intanto il tecnico fermato per un turno dopo il giallo rimediato contro l'Atalanta.

La Lazio - "La Lazio ha il suo re: Immobile incoronato": a fondo pagina c'è spazio anche per la Scarpa d'Oro Immobile. Oggi, al Campidoglio, la sindaca Raggi consegnerò il prestigioso trofeo a Ciro. La cerimonia andrà in diretta tv.