L'apertura di QS: "Fiorentina due allarmi"

vedi letture

"Fiorentina due allarmi". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. Il riferimento è all'assenza di Amrabat a centrocampo per la prossima giornata di campionato contro la Sampdoria. La seconda è legata alle vittoria di Spezia e Genoa di ieri che hanno accorciato la classifica in coda. Servirà dunque attenzione per i viola nel prossimo match.

La Juve vince ancora - Successo casalingo ieri nel match delle 18 per la Juventus. I bianconeri hanno superato 2-0 la Roma grazie al gol di Ronaldo e all'autorete di Ibanez. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "Juve, che scatto. Crollo Roma: 2-0. Vittoria e sorpasso".

Oggi il Milan - Oggi tocca al Milan. Dopo il successo di venerdì con l'Inter, i rossoneri cercano un successo per cercare di conquistare nuovamente la vetta della classifica. Questo il titolo dell'edizione odierna del quotidiano: "E il Diavolo col Crotone vuole tornare subito in vetta".