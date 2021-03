L'apertura di QS sulla Fiorentina: "Amrabat è ok, ora tocca a te"

vedi letture

"Amrabat è ok, ora tocca a te". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. Il centrocampista si è ristabilito dopo alcuni problemi fisici e ha giocato con la propria nazionale. Adesso il giocatore è pronto per aiutare la Fiorentina nel rush finale di campionato per cercare di conquistare la salvezza dopo una stagione complicata.

Stasera c'è l'Italia - Impegno in trasferta per la Nazionale di Roberto Mancini. Questa sera l'Italia sfiderà a Sofia la Bulgaria con Andrea Belotti che guiderà l'attacco azzurro. Questo il titolo del quotidiano a riguardo: "C'è Belotti, in Bulgaria per ritrovare il bel gioco".