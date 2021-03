L'apertura di Tuttosport: "Diavolo che Milan!". Kjaer strappa il pari allo United

"Diavolo che Milan!", si legge questa mattina in apertura su Tuttosport. I rossoneri strappano un pareggio in pieno recupero al Manchester United e guadagnano un piccolo vantaggio in vista del ritorno al Meazza. Vittoria agevole invece per la Roma, che stende lo Shakhtar con un rotondo tre a zero: reti di Pellegrini, El Shaarawy e Mancini.

Juventus - In taglio alto il quotidiano introduce l'intervista realizzata a John Elkann: "Juve, sto con te. Il futuro sarà tuo". Il presidente di Exor ha incensato l'operato dei bianconeri negli ultimi anni: "Quanto ottenuto in questo decennio è straordinario", ha aggiunto.

Covid - "Torino. Belotti ha vinto la partita", si legge di spalla. Il capitano granata è guarito dal Covid e tornerà a disposizione di Nicola. Poco più in basso il quotidiano titola: "Galliani e Marotta, non mollate!". I dirigenti di Inter e Monza, positivi al Coronavirus, sono entrambi ricoverati in ospedale e sotto osservazione.