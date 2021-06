L'apertura di Tuttosport: "Icardi-Vlahovic, duello Juve". Oggi nuovo summit con Allegri

"Icardi-Vlahovic, duello Juve". Questa l'apertura odierna di Tuttosport: dopo il primo summit di ieri tra Allegri e i dirigenti bianconeri - si legge -, oggi è previsto un secondo round per definire le linee di mercato. Intanto prendono corpo i piani per l'attacco: l'argentino e il serbo sono le prime scelte.

Italia - "Raspadori alla Pablito", titola in taglio alto il quotidiano. Stasera Italia-Repubblica Ceca a Bologna, ultimo test amichevole prima dell'Europeo. Il talento del Sassuolo è pronto al debutto, Mancini: "Ha qualità tecniche enormi". Intanto Sensi finisce ko: Pessina entra nei ventisei al suo posto.

Serie A - "10 partite in 10 orari diversi!", si legge invece di spalla. Serie A verso la rivoluzione: la proposta verrà discussa nell'assemblea dei club prevista per il prossimo lunedì.

Inter - Spazio poco più in basso anche al mercato dei nerazzurri: "L'Atletico a Milano per Lautaro". L'Inter chiede 90 milioni per l'argentino, per Inzaghi (annunciato ufficialmente ieri) vertice di mercato e cena con Zhang.

Milan - "Incontro per Under: decide Pioli", si legge invece a proposito delle strategie dei rossoneri. Il turco si propone, fumata bianca per il rinnovo del contratto di Calabria.

Torino - "Bologna: Zaza con Lyanco! 3 per Messias". Il quotidiano si occupa al solito anche dei nomi in entrata e in uscita in casa granata: Vagnati punta Messias, allo studio tre possibili contropartite per convincere il Crotone