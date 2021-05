L'apertura di Tuttosport: "Inter-Juve al Max"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola in prima pagina: "Inter-Juve al Max". Il futuro di Antonio Conte e Andrea Pirlo resta molto incerto, con Zhang che deve gestire i mal di pancia di Conte e Tronchetti Provera che commenta: "Sarebbe un delitto perderlo". In casa Juventus invece Agnelli resta perplesso su Pirlo, così l'idea Massimiliano Allegri resta quella più solida sia per l'Inter che per la Juventus.

Toro, bonus Champions per Juric! - E' lotta aperta tra Torino e Cagliari per arrivare a Ivan Juric. L'ultimo rilancio di Urbano Cairo vede all'interno del contratto anche un bonus legato all'arrivo in Champions League della formazione granata.

Ilicic rinforzo per Pioli - Potrebbe essere al Milan il futuro di Josip Ilicic, che molto probabilmente lascerà Bergamo, dove lo spazio è andato via via riducendosi nel corso della stagione. In casa Milan si tratta a oltranza sul rinnovo di Donnarumma, ma una decisione arriverà prima dell'Europeo.

Napoli, in panchina arriva Conceiçao - De Laurentiis volta pagina dopo l'addio a Gattuso: il nuovo tecnico dovrebbe essere Sergio Conceiçao.