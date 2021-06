L'apertura di Tuttosport: "Locatelli vota Italia e Juve"

"Locatelli vota Italia e Juve". Questa l'apertura odierna di Tuttosport, che si concentra su uno dei protagonisti della Nazionale di Mancini che domani affronterà la Svizzera. Nome caldo sul mercato, il centrocampista classe '98 è al centro dei contatti tra la Juventus e il Sassuolo, che ha messo gli occhi su Dragusin.

Juventus - "CR7 apre a Max", si legge invece in taglio alto. Il portoghese, stasera in campo contro l'Ungheria, è possibilista sul futuro: "Partire o restare ora non conta - ha detto in conferenza nel ritiro del Portogallo -. Andrà tutto per il meglio".

Euro 2020 - "Magia Schick da 45 metri!", titola di spalla il quotidiano, che dà spazio all'eurogol dell'ex Roma contro la Scozia. Poco più in basso si legge: "Francia, spie anti-Germania". Stasera la supersfida tra due delle grandi potenze dell'Europeo, avversarie nel raggruppamento F.

Eriksen - Continuano ad arrivare notizie rincuoranti dopo il grande spavento per il malore del danese: "Chris dimesso, blitz di Lukaku". Il peggio per il trequartista nerazzurro sembra essere ormai definitivamente alle spalle.