L'apertura di Tuttosport: "Pirlo-Juve, il piano rimonta"

"Pirlo-Juve, il piano rimonta". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Questa sera i bianconeri di Andrea Pirlo scenderanno in campo contro l'Udinese per cercare punti per riscattare la sconfitta contro la Fiorentina prima della pausa. Il tecnico ha rivelato ieri che dopo il match c'è stata una riunione con la squadra con i ragazzi che hanno espresso la voglia di ritornare in alto.

Milan a Benevento, Zhang non vende l'Inter - Taglio alto di prima pagina dedicato alle milanesi con il Milan che scenderà in campo alle 18 a Benevento contro la formazione dell'ex Pippo Inzaghi. I nerazzurri, che apriranno le domenica in casa contro il Crotone, invece sono a caccia di partner con Zhang che però ha smentito categoricamente la cessione. Questo il titolo: "Milan, occhio a Pippo. Zhang: 'Non vendo!'".

Sfida in trasferta per il Torino - Sfida fondamentale per il Torino. La squadra di Marco Giampaolo scenderà in campo alle 15 a Parma contro i gialloblu di Liverani per una partita molto importante per le zone basse della classifica e anche per lo stesso tecnico. Questo il titolo: "Ombra D'Aversa su Giampaolo".