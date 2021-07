L'apertura di Tuttosport sull'infortunio a Spinazzola: "Forza Spina!"

"Forza Spina!" Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Brutta tegola per Roberto Mancini che nel match contro il Belgio ha dovuto rinunciare a Leonardo Spinazzola. L’esterno della Roma ha riportato una lesione al tendine d'Achille e dovrà essere operato. Si prospetta un lungo stop per il difensore che ieri è tornato nella Capitale.