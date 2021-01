L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Scamacca o Milik"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con la ricerca dell'attaccante da parte della Juventus, titolando: "Scamacca o Milik". I bianconeri hanno raggiunto un'intesa di massima con il Sassuolo per l'attaccante classe 1999, attualmente in prestito al Genoa, ma prima di formalizzare l'affare la Juventus vuole capire se ci siano ancora margini per arrivare all'attaccante polacco del Napoli. Scamacca o Milik dunque per l'attacco di Andrea Pirlo.

Milan, c'è anche Ibra - Prendono il via stasera gli ottavi di Coppa Italia, con l'ingresso in tabellone delle big di Serie A. Il Milan recupera Zlatan Ibrahimovic, pronto ad aggiungere minuti dopo la prima presenza di sabato: contro il Torino potrebbe giocare uno spezzone per ritrovare confidenza con il campo ed essere pronto per la lunedì a Cagliari.

Torino, parla Mirabelli: "Toro, verrei" - L'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli si candida ad un posto in granata, dichiarando che la reale dimensione del Torino sia quella europea.