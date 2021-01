L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Voglio vincere tutto!"

"Voglio vincere tutto!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport che riporta le parole riportate in conferenza stampa da Andrea Pirlo. La sua Juventus scenderà in campo oggi contro il Bologna e cercherà di approfittare del doppio passo falso di Inter e Milan di ieri per provare a risalire la china in classifica.

Milan ko, che Atalanta! - Grandissima vittoria ieri per l'Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini ha espugnato San Siro imponendosi 3-0 contro i rossoneri di Stefano Pioli. Contemporaneamente l'Inter di Antonio Conte ha pareggiato 0-0 in quel di Udine contro gli uomini di Gotti. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Magnifica Dea! Milano frena".

Mercato Toro - Dopo il pareggio in rimonta ottenuto contro il Benevento, il Torino pensa al mercato. Sono diversi i movimenti che la squadra di Nicola dovrebbe effettuare nelle prossime ore. Il primo passo dovrebbe essere l'ingaggio di Lerager dal Genoa. Questo il titolo: "Subito Lerager, poi Sanabria e Fernandes".