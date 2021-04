L'apertura di Tuttosport sulla Superlega: "Ma siete pazzi?"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Ma siete pazzi?". La Superlega uccide il calcio, secondo il quotidiano. Una nuova lega, con i top club europei, nata per affossare la Champions League e l'UEFA. Il presidente e promotore dell'iniziativa è Florentino Perez, appena rieletto presidente del Real Madrid, che ha coinvolto i top club europei: un'idea nata per avere maggiori introiti economici e garantirsi la partecipazione certa alla manifestazione.

Paradiso Dea, inferno Juve - Termina uno a zero per l'Atalanta, lo spareggio Champions League andato in scena ieri sera pomeriggio. Decide una rete di Malinovskyi, con un tiro da fuori deviato da Alex Sandro che ha spiazzato Szczeszny. Atalanta terza a quota 62, con la Juventus che scivola in quarta posizione e vede il margine su Napoli e Lazio ridursi ulteriormente.

Ecco il Toro che vogliamo - Grandissima vittoria del Torino sulla Roma, con i granata che si impongono per 3 a 1 in rimonta con le reti di Sanabria, Zaza e Rincon. Restano cinque le lunghezze di vantaggio sul Cagliari, ma ora i granata hanno raggiunto Fiorentina e Benevento, formando un terzetto a quota 30.