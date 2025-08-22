Ufficiale Lecce, ecco Siebert: il difensore arriva a titolo definitivo dal Fortuna Dusseldorf

Jamil Siebert è un nuovo giocatore del Lecce. Con un comunicato ufficiale sul proprio sito il club salentino ha infatti annunciato l'arrivo del difensore a titolo definitivo dal Fortuna Dusseldorf. Questo il testo: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jamil Siebert dal Fortuna Düsseldorf. Il difensore centrale tedesco classe 2002, che ha scelto il 5 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di tre anni con opzione per i successivi due".

Da ieri in Salento.

Siebert è arrivato in Italia nella giornata di ieri e si è sottoposto alle visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con i salentini di Eusebio Di Francesco. Il classe 2002 in questo mercato estivo era stato seguito anche dal Pisa, che però si è dovuto arrendere di fronte all'inserimento del Lecce, con il club giallorosso che ha chiuso l'operazione prendendo il tedesco che milita anche nella Germania Under 21 a titolo definitivo.

Non solo Siebert.

Il Lecce potrebbe comunque non aver finito qui il proprio lavoro di rafforzamento del reparto arretrato, visto che nel mirino dei giallorossi c'è anche Kurt Zouma, difensore francese rimasto svincolato dopo il termine del suo contratto con il West Ham, e a seguito della stagione trascorsa in Arabia Saudita con la maglia dell'Al Orobah. Il Lecce non è però da solo, perché stando alle informazioni veicolate dal portale ci sarà da avere la meglio sulla concorrenza di realtà dalla Spagna, dal Messico e ancora dalla Saudi Pro League. Intanto però sono stati avviati i contatti con l'entourage del giocatore.