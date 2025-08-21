Ufficiale Nuovo portiere per il Campobasso: arriva Tantalocchi dalla Sampdoria. Il comunicato

Nuovo prestito in Serie C per il giovane portiere Tantalocchi della Sampdoria. Dopo l’esperienza al Pontedera lo scorso anno, 27 presenze totali, per il classe 2004 c’è l’approdo al Campobasso. Di seguito la nota dei rossoblù:

Il Campobasso FC arricchisce la propria rosa con un innesto di prospettiva: Elia Tantalocchi, portiere classe 2004, approda in rossoblù in prestito dalla Sampdoria.

Originario di Civitanova Marche, Tantalocchi ha iniziato la sua crescita calcistica nella Fermana, dove ha attirato l’attenzione degli osservatori blucerchiati. Nel 2021 è approdato alla Sampdoria, intraprendendo un percorso formativo che lo ha visto protagonista prima nel settore giovanile e poi aggregato alla prima squadra.

La scorsa stagione ha vissuto un passaggio importante con l’esperienza in prestito al Pontedera, dove ha avuto modo di confrontarsi con il calcio professionistico e consolidare la propria maturità tecnica e caratteriale.

Tantalocchi si presenta a Campobasso con un bagaglio già significativo di esperienze: “Ricevere la proposta del Campobasso FC per me è stato un vero onore. Sono felice di essere qui, perché questo progetto mi ha conquistato sin dal primo momento. Già quando ho affrontato il Campobasso con la maglia del Pontedera ho percepito la forza e il calore di questa piazza: ne sono rimasto folgorato. Oggi considero un privilegio farne parte. Non vedo l’ora di scendere in campo, dare tutto me stesso e contribuire a portare la squadra verso traguardi ambiziosi, all’altezza della passione della nostra gente”.