Ufficiale

Cagliari, ceduto Veroli al Palermo: prestito con obbligo condizionato. Il comunicato

Cagliari, ceduto Veroli al Palermo: prestito con obbligo condizionato. Il comunicatoTUTTO mercato WEB
Oggi alle 09:55Serie A
di Lorenzo Di Benedetto

Davide Veroli è ufficialmente un giocatore del Palermo. Ad annunciarlo è stato il Cagliari, che ha reso nota la cessione del difensore con il seguente comunicato, nel quale è presente anche la formula con la quale il giocatore si trasferirà ai siciliani: "Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Veroli che si trasferisce al Palermo in prestito sino al termine della stagione sportiva 2025/26 con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive.

Classe 2003, ha esordito con la Primavera rossoblù il 1° ottobre 2022, nella vittoria casalinga per 2-1 contro il Napoli. Dopo aver totalizzato in stagione 27 presenze e 5 reti, è passato in prestito alla Sampdoria in B: in Liguria 17 partite, in campo anche nelle due gare di playout contro la Salernitana vinte dai blucerchiati.

Rientrato nell’Isola, ha svolto tutto il precampionato agli ordini di mister Pisacane. Ora per il difensore è tempo di una nuova sfida: buon proseguimento di stagione, Davide".

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi l'obbligo di riscatto scatterà in caso di promozione in Serie A del Palermo, con Davide Veroli che diverrebbe dunque un calciatore rosanero a titolo definitivo.

Questo invece il comunicato del Palermo: "Il Palermo FC comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio le prestazioni sportive di Davide Veroli. Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. A Davide il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

