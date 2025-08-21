Ufficiale Douglas Luiz lascia la Juventus, ecco l'ufficialità della cessione al Nottingham Forest

Il centrocampista brasiliano Douglas Luiz non è più un giocatore della Juventus, la notizia adesso è anche ufficiale.

Si legge, nel comunicato di cessione della Vecchia Signora: "Le strade della Juventus e di Douglas Luiz si separano. È ufficiale il prestito, con obbligo di riscatto, del centrocampista brasiliano al Nottingham Forest, in Premier League. Douglas Luiz, dunque, dopo un anno torna a giocare nella massima serie inglese dove ha giocato con l'Aston Villa le ultime cinque stagioni prima dell'approdo a Torino, sponda Juventus. In maglia bianconera il classe 1998 è sceso in campo ventisette volte e più nel dettaglio diciannove in Serie A, sei in Champions League, una in Supercoppa Italiana e una al Mondiale per Club. Proprio in quest'ultimo torneo Douglas Luiz ha giocato la sua ultima partita ufficiale con la nostra squadra, subentrando a inizio ripresa nel match disputato a Washington D.C. dalla Juventus e vinto 5-0 contro l'Al-Ain. In bocca al lupo per il futuro, Douglas!".

Per rimpolpare il proprio reparto di centrocampo, la Juventus ha varie idee ma tutte ad ora difficili da percorrere. Tra queste Matt O’Riley del Brighton è in forte ascesa: trasformato in mezzala da Hürzeler, viene valutato circa 30 milioni e non è disponibile in prestito. Un investimento strutturale, dunque, più che un’occasione. Restano vive anche le piste Carney Chukwuemeka (20 milioni la richiesta del Chelsea), Andrey Santos (40 milioni) e Franck Kessié, che dovrebbe prima risolvere la sua situazione con l’Al-Ahli.