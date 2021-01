L'apertura di Tuttosport: "Vola il Milan di Ibra"

"Vola il Milan di Ibra", titola stamane l'edizione di Tuttosport. Doppio Zlatan e Cagliari liquidato, con i rossoneri che tornano a +3 sull'Inter e ipotecano il titolo di campioni d'inverno. Una rete per tempo ed Ibrahimovic trova l'ennesima doppietta del suo campionato, salendo a quota 12 reti realizzate.

Juve, pancia pierna? Inter, affamati! - In taglio vengono messe in evidenza le differenze tra Inter e Juventus, con i bianconeri che potrebbero avere la pancia piena e di conseguenza aver perso gli stimoli e la ferocia delle passate stagioni. Ma nulla è perduto e domani c'è l'occasione del riscatto in Supercoppa. In casa Inter invece i nerazzurri sono determinati come non mai.

Torino, ecco Nicola - Cambio di guida tecnica per il Torino, che solleva dall'incarico Marco Giampaolo e prende Davide Nicola, ex granata, che dichiara: "E' il sogno dei sogni".