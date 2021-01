L'Inter deve rialzarsi in fretta. Corriere della Sera: "Il peso di Lukaku"

Il Corriere della Sera scrive come per l'Inter domenica a Roma cominci una settimana durissima, visto che poi sfiderà la Juventus. Con a metà pure il match di Coppa Italia con la Fiorentina. La sconfitta di Genova lascia aperta una questione per Conte, ossia il peso di Lukaku, senza la cui presenza da titolare i nerazzurri hanno vinto una sola gara su quattro (quella contro il Sassuolo). In assenza del centravanti la squadra è costretta a cambiare modo di giocare, pure Lautaro è meno incisivo. In più c'è una panchina che preoccupa: tra Vidal, Perisic, Eriksen e Sanchez, solo quest'ultimo era in campo con la Samp: i quattro viaggiano sui 26 milioni d'ingaggi netti. L'input è sfoltire la rosa per contenere i costi e davanti c'è bisogno di un rinforzo. Ma intanto l'Inter deve riprendere a correre.