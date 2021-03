L'Inter se ne va. Il QS: "Morale alto dopo la vittoria nella terra del buio"

Il QS evidenzia la capacità di soffrire mostrata ieri a Parma dall'Inter. Non sempre - si legge - può finire 3-0, basta il 2-1 per un risultato pesante che manda il Milan a tre vittorie di distanza e permette di avvicinarsi alla sfida con l'Atalanta col morale alto. Inoltre Parma è stata spesso "terra del buio" nel passato nerazzurro, visto che il Tardini è uno stadio che i milanesi non riuscivano mai ad espugnare: 16 gare in fila senza vittorie a cavallo tra gli anni '90 e 2000. In avvio infatti è mancata attenzione, la tattica attendista dell'Inter che ultimamente aveva pagato si è invece rivelata un'arma a doppio taglio in quanto ha schiacciato la squadra di Conte. Quest'ultimo ha salutato a fine gara l'esordiente Pellé, tra i suoi soldati ad Euro2016.