L'Inter vince ancora, l'apertura del Corriere dello Sport: "Non la prendono più"

"Non la prendono più", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. Il riferimento è ovviamente all'Inter, che ipotecano lo Scudetto a Bologna grazie a un gol di Romelu Lukaku. I nerazzurri salgono a più otto sul Milan, fermato in casa dalla Samp. CR7 salva Pirlo nel derby, il Napoli batte in maniera rocambolesca il Crotone e aggancia i bianconeri prima della supersfida di mercoledì. Sale al terzo posto l'Atalanta, trascinata da un grande Muriel.

Le romane - Spazio di spalla ai risultati di biancocelesti e giallorossi: "Lazio con Caicedo, la Roma si stacca", si legge. Inzaghi vince grazie ad un rigore dell'ecuadoriano: Spezia ko per due reti a uno. Roma rimontata dal Sassuolo: i giallorossi sono ora attesi dai quarti di Europa League contro l'Ajax.