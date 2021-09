L'ultima idea di Inzaghi. Tuttosport: "Satriano in campo contro la Sampdoria"

"L'ultima idea di Inzaghi. Satriano in campo contro la Sampdoria" scrive Tuttosport oggi in edicola. Il giovane bomber è rimasto in nerazzurro su richiesta del tecnico. A inizio luglio si è tagliato le vacanze per mettersi a disposizione del nuovo allenatore e gol dopo gol, prestazione dopo prestazione, ha conquistato tutti. E ora potrebbe arrivare il suo momento. Occhio alla gara con la Samp: i sudamericani rientreranno tardi e pochi giorni dopo ci sarà la sfida contro il Real Madrid. Non è utopistico immaginare il baby Satriano in campo contro i doriani.