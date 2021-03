La doppia apertura di Tuttosport: "Adesso comanda Diletta" e "Dybala: voglio il derby"

Adesso comanda Diletta" e "Dybala: voglio il derby" è la doppia apertura di Tuttosport in edicola quest'oggi. C'è spazio per DAZN che si è aggiudicata i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio battendo Sky: 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva per l'emittente. E' una novità epocale: ecco cosa cambia per i telespettatori. Intanto buone notizie per Pirlo: l'argentino sta accelerando il recupero e potrebbe rientrare già nel derby, alla ripresa.

L'annuncio - "Europei con i tifosi": Gravina in pressing sul Governo, in vista dell'Europeo itinerante, per non perdere il diritto a ospitare le gare dell'Europeo, a Roma: "Apriremo l'Olimpico al pubblico". Oggi in campo l'Under 21: "Stasera si gioca tutto con la Spagna (alle 21 su Rai Uno)".

Il ricordo - "Daniel, aspettavo la tua maglia". Bava, responsabile del settore giovanile del Torino, ricorda il giovane Guerini, tragicamente scomparso nelle scorse ore: "Mi aveva promesso quella del debutto in Serie A, era un ragazzo d'oro".