La Fiorentina si 'guadagna' il Napoli. Corriere Fiorentino: “Ma Kokorin è fuori contesto”

Il Corriere Fiorentino sottolinea come la Fiorentina, battendo il Benevento in Coppa Italia, si sia guadagnata gli ottavi contro il Napoli. Sarà allora - si legge - che anche in questo torneo di inizierà a fare sul serio. Il quotidiano analizza la prestazione di Sasha Kokorin, definendolo lento, palesemente fuori forma e fuori contesto, nonché capace, sul finale del primo tempo, di divorarsi un cioccolatino che Benassi (di tacco) gli aveva servito su un vassoio d’argento. È stato, quello, il manifesto della sua partita e, più in generale, della sua triste esperienza fiorentina.