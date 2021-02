La frenata che non ti aspetti. Il Messaggero: "Roma fermata da una 'piccola' per la prima volta"

Il Messaggero evidenzia l'occasione persa dalla Roma, ieri fiacca dopo la gara a Braga e incapace di segnare al Benevento, di mettere pressione al Milan a +5 e che domenica sarà all'Olimpico. Si complica anche il ritorno in Champions, visto che Atalanta e Lazio tornano a -1. In più una Juventus vincente stasera sorpasserebbe i giallorossi, che per la prima volta non hanno punto una "piccola": 39 punti dei suoi 44, finora, Fonseca li aveva ottenuti con le formazioni meno attrezzate... Incomprensibile il black out del terzo attacco in A (con 47 gol).