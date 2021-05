La Juve e Ronaldo, La Gazzetta dello Sport: "6 gare per la dignità e per il futuro"

vedi letture

L'unica certezza alla quale la Juventus può aggrapparsi in un momento così delicato è che, vincendo tutte le gare che restano da qui alla fine del campionato, si qualificherebbe in Champions. Sotto la voce "incertezze", invece, troviamo anche Cristiano Ronaldo: il portoghese non segna da 347 minuti e - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - ha a disposizione sei partite per dare più dignità al finale di stagione, suo e dei bianconeri. Se non ci riuscirà - chiosa il quotidiano - le decisioni sul futuro saranno più semplici.